Французький арбітр отримав призначення на матч Україна – Іспанія

На поєдинку другого туру Ліги націй-2020/2021, в якому збірна Іспанії в Мадриді на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" прийматиме нашу національну команду, працюватиме суддівська бригада із Франції на чолі з 37-річним Бенуа Бастьєном.

На лініях йому допомагатимуть Хішам Закрані та Фредерік Акетт. Обов’язки резервного арбітра виконуватиме Бенуа Мілло.

Відзначимо, що Бастьєн працював на поєдинку "Шахтаря" проти "Манчестер Сіті" в 2017 році. Тоді на груповій стадії "гірники" святкували виграш 2:1.

Зауважимо, що у першому турі українська збірна протистоятиме національній команді Швейцарії.