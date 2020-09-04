Французький арбітр отримав призначення на матч Україна – Іспанія
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Стала відома суддівська бригада, яка обслуговуватиме поєдинок другого туру Ліги націй у дивізіон А, в якому в гості до Іспанії відправиться збірна України, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
На поєдинку другого туру Ліги націй-2020/2021, в якому збірна Іспанії в Мадриді на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" прийматиме нашу національну команду, працюватиме суддівська бригада із Франції на чолі з 37-річним Бенуа Бастьєном.
На лініях йому допомагатимуть Хішам Закрані та Фредерік Акетт. Обов’язки резервного арбітра виконуватиме Бенуа Мілло.
Відзначимо, що Бастьєн працював на поєдинку "Шахтаря" проти "Манчестер Сіті" в 2017 році. Тоді на груповій стадії "гірники" святкували виграш 2:1.
Зауважимо, що у першому турі українська збірна протистоятиме національній команді Швейцарії.