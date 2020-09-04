Французский арбитр получил назначение на матч Украина - Испания
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Стала известна судейская бригада, которая будет обслуживать поединок второго тура Лиги наций в дивизионе А, в котором в гости в Испанию отправится сборная Украины, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
На поединке второго тура Лиги наций-2020/2021, в котором сборная Испании в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано" примет нашу национальную команду, будет работать судейская бригада из Франции во главе с 37-летним Бенуа Бастьеном.
На линиях ему будут помогать Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Обязанности резервного арбитра будет выполнять Бенуа Милль.
Отметим, что Бастьен работал на поединке "Шахтера" против "Манчестер Сити" в 2017 году. Тогда на групповой стадии "горняки" праздновали выигрыш 2:1.
Заметим, что в первом туре украинская сборная будет противостоять национальной команде Швейцарии.