Французькі судді вимагають зняття недоторканості з Марін Ле Пен - ЗМІ

За даними джерел, судді, які які розслідують справу щодо нецільовоговикористання коштів ЄС, просять зняти з Ле Пен депутатську недоторканність.

У Європарламенті вважають, що Марін Ле Пен виплачувала забагато коштів двом своїм помічника, та вимагають її повернути майже 300 тисяч євро.

Нагадаємо, мітинг проти М.Ле Пен пройшов у Бордо.