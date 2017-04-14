Французькі судді вимагають зняття недоторканості з Марін Ле Пен - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Французькі судді вимагають негайного зняття недоторканості з кандидата у президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
За даними джерел, судді, які які розслідують справу щодо нецільовоговикористання коштів ЄС, просять зняти з Ле Пен депутатську недоторканність.
У Європарламенті вважають, що Марін Ле Пен виплачувала забагато коштів двом своїм помічника, та вимагають її повернути майже 300 тисяч євро.
Нагадаємо, мітинг проти М.Ле Пен пройшов у Бордо.