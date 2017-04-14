Французские судьи требуют снятия неприкосновенности с Марин Ле Пен - СМИ

По данным источников, судьи, которые расследуют дело в отношении нецелевого средств ЕС, просят снять с Ле Пен депутатскую неприкосновенность.

В Европарламенте считают, что Марин Ле Пен выплачивала много средств двум своим помощника, и требуют ее вернуть почти 300 тыс. евро.

Напомним, митинг против М.Ле Пен прошел в Бордо .