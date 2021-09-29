Французькі експерти стверджують, що вершина гори Монблан зменшилась майже на метр
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Французькі експерти заявили, що вони виміряли висоту гори Монблан, найвищої точки в Західній Європі, і вона майже на метр нижче її попередньої офіційної висоти. Про це пише The Local, передає УНН.
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Географічні експерти заявили, що після експедиції в середині вересня на гору в самому серці Французьких Альп виявили, що вершина досягала висоти у 4807,81 метра, що нижче останньої опублікованої висоти в 4808,72 метра в 2017 році.
"Тепер завдання кліматологів, гляциологів та інших вчених - вивчити всі зібрані дані і висунути всі теорії, що пояснюють це явище", - заявили експерти.
У міру того як у всьому світі зростає тривога з приводу танення льодовиків, офіційна висота Монблану знижується вже більше десяти років. Найбільше значення в 2007 році склало 4810,90 метрів.
За словами географів, з 2001 року гора щорічно втрачає в середньому 13 сантиметрів у висоту.
Метою регулярних вимірювань є створення моделі крижаного покриву і внесення точних даних в банк даних, який буде доступний всім експертам.
Показання змінюються від року до року, оскільки вершина покрита шаром постійного снігу, який функціонує як величезний замет і змінюється в залежності від сильних вітрів і опадів.
"З незапам'ятних часів висота Монблану постійно змінювалася", - сказали експерти, відзначивши, що "скеляста" частина вершини досягає кульмінації на висоті 4 792 метри.
Додамо
Зміна висоти і положення гірської вершини відбувається в результаті триваючого зіткнення двох тектонічних плит - Євразії та Африки, а також метеорологічних процесів, в тому числі ерозії на вершині хребта. На вершині гори температура рідко піднімається вище 0°C.