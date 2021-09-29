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Французские эксперты утверждают, что вершина горы Монблан уменьшилась почти на метр

Французские эксперты утверждают, что вершина горы Монблан уменьшилась почти на метр

Киев  •  УНН

 • 25348 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Французские эксперты заявили, что они измерили высоту горы Монблан, самой высокой точки в Западной Европе, и она почти на метр ниже ее предыдущей официальной высоты. Об этом пишет The Local, передает УНН.

Детали

Географические эксперты заявили, что после экспедиции в середине сентября на гору в самом сердце Французских Альп обнаружили, что вершина достигала высоты в 4807,81 метра, что ниже последней опубликованной высоты в 4808,72 метра в 2017 году.

"Теперь задача климатологов, гляциологов и других ученых - изучить все собранные данные и выяснить все теории, объясняющие это явление", - заявили эксперты.

По мере того как во всем мире растет тревога по поводу таяния ледников, официальная высота Монблана снижается уже более десяти лет. Наибольшее значение в 2007 году составило 4810,90 метров.

По словам географов, с 2001 года гора ежегодно теряет в среднем 13 сантиметров в высоту.

Целью регулярных измерений является создание модели ледяного покрова и внесения точных данных в банк данных, который будет доступен всем экспертам.

Показания меняются от года к году, поскольку вершина покрыта слоем постоянного снега, который функционирует как огромный сугроб и меняется в зависимости от сильных ветров и осадков.

"С незапамятных времен высота Монблана постоянно менялась", - сказали эксперты, отметив, что "скалистая" часть вершины достигает кульминации на высоте 4792 метра.

Добавим

Изменение высоты и положения горной вершины происходит в результате продолжающегося столкновения двух тектонических плит - Евразии и Африки, а также метеорологических процессов, в том числе эрозии на вершине хребта. На вершине горы температура редко поднимается выше 0°C.

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