Французька прокуратура проводить обшуки в офісах партії Макрона

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У паризьких офісах американського консалтингового гіганта McKinsey також відбулися обшуки у вівторок, повідомила Національна фінансова прокуратура, підтверджуючи повідомлення газети Le Parisien.

Використання консультантів урядами Макрона привернуло увагу у березні після того, як розслідування Сенату Франції дійшло висновку, що державні витрати на них зросли більш ніж удвічі з 2018 до 2021 року під час першого терміну Макрону.

McKinsey також підтвердила обшуки у своїх офісах, заявивши, що «цілком співпрацює з владою».

З жовтня проводяться два розслідування щодо можливої хибної звітності про передвиборну кампанію, а також можливого фаворитизму та змови.

Відомо, що деякі консультанти McKinsey працювали на безоплатній основі у переможній передвиборній кампанії Макрона у 2017 році, і вважається, що прокуратура з'ясовує, чи це спричинило приховані витрати на кампанію.

Вони також з'ясовують, чи користувалася фірма особливим доступом та зверненням згодом під час укладання вигідних контрактів з урядом.

Міністр фінансів Бруно Ле Мер визнав минулого місяця, що були «ексцеси» з використанням консультаційних контрактів, але з того часу вони були «виправлені».

«МакКінзігейт»

Згідно зі звітом сенатської комісії, загальні витрати на консалтингові фірми минулого року досягли понад мільярд євро. Цю цифру часто цитували опоненти Макрона під час його успішної заявки на другий термін у квітні.

Комісія також розкритикувала фіскальні стратегії McKinsey, які, за її словами, дозволили американській фірмі не сплачувати корпоративні податки у Франції в період з 2011 по 2020 рік.

Ця заява спонукала фінансову прокуратуру розпочати окреме попереднє розслідування, внаслідок якого 24 травня у паризькій штаб-квартирі McKinsey було проведено обшук.

Прокуратура публічно не назвала президента чи його передвиборчу команду об'єктами розслідування, про яке Макрон сказав у листопаді, що «я нічого не боюся».

Але використання дорогих іноземних фірм для стратегічних консультацій, прозване національними ЗМІ «МакКінзігейт», шокувало багатьох французьких виборців, незважаючи на те, що Макрон неодноразово захищав контракти.

Державний аудитор Франції Cour des Comptes також виявив, що кілька контрактів із консалтинговими фірмами під час кризи Covid-19 було укладено за «проблемних» обставин, повідомила в понеділок газета Le Monde з посиланням на конфіденційний звіт.

Додамо

У Франції діють суворі правила фінансування виборчих кампаній та політичних партій, що призвело до кількох обвинувальних вироків за останні десятиліття.

Колишнього президента Ніколя Саркозі було засуджено до одного року ув'язнення у вересні 2021 року за незаконне фінансування своєї заявки на переобрання у 2012 році.

Судді дійшли висновку, що Саркозі витратив майже вдвічі більше за встановлений законом ліміт на свою боротьбу за другий термін. Він оскаржив це рішення.