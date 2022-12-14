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Французская прокуратура проводит обыски в офисах партии Макрона

Французская прокуратура проводит обыски в офисах партии Макрона

Киев • УНН

 • 529360 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Французские прокуроры заявили, что они провели обыск в штаб-квартире партии "Возрождение" президента Эммануэля Макрона в рамках расследования использования правительством консалтинговых фирм с 2017 года, передает УНН.

Детали

В парижских офисах американского консалтингового гиганта McKinsey также прошли обыски во вторник, сообщила Национальная финансовая прокуратура, подтверждая сообщение газеты Le Parisien.

Использование консультантов правительствами Макрона привлекло внимание в марте после того, как расследование Сената Франции пришло к выводу, что государственные расходы на них выросли более чем вдвое с 2018 по 2021 год во время первого срока Макрона.

McKinsey также подтвердила обыски в своих офисах, заявив, что «полностью сотрудничает с властями».

С октября проводятся два расследования относительно возможной ошибочной отчетности о предвыборной кампании, а также возможного фаворитизма и заговора.

Известно, что некоторые консультанты McKinsey работали на безвозмездной основе в победной предвыборной кампании Макрона в 2017 году, и считается, что прокуратура выясняет, повлекло ли это скрытые расходы на кампанию.

Они также выясняют, пользовалась ли фирма особым доступом и обращением впоследствии при заключении выгодных контрактов с правительством.

Министр финансов Бруно Ле Мер признал в прошлом месяце, что были «эксцессы» с использованием консультационных контрактов, но с тех пор они были «исправлены».

«МакКинзигейт»

Согласно отчету сенатской комиссии, общие расходы на консалтинговые фирмы в прошлом году достигли более миллиарда евро. Эту цифру часто цитировали оппоненты Макрона во время успешной заявки на второй срок в апреле.

Комиссия также подвергла критике фискальные стратегии McKinsey, которые, по ее словам, позволили американской фирме не платить корпоративные налоги во Франции в период с 2011 по 2020 год.

Это заявление побудило финансовую прокуратуру начать отдельное предварительное расследование, в результате которого 24 мая в парижской штаб-квартире McKinsey был проведен обыск.

Прокуратура публично не назвала президента или его предвыборную команду объектами расследования, о котором Макрон сказал в ноябре, что «я ничего не боюсь».

Но использование дорогих иностранных фирм для стратегических консультаций, прозванное национальными СМИ «МакКинзигейт», шокировало многих французских избирателей, несмотря на то, что Макрон неоднократно защищал контракты.

Государственный аудитор Франции Cour des Comptes также обнаружил, что несколько контрактов с консалтинговыми фирмами во время кризиса Covid-19 были заключены при «проблемных» обстоятельствах, сообщила в понедельник газета Le Monde со ссылкой на конфиденциальный отчет.

Добавим

Во Франции действуют строгие правила финансирования избирательных кампаний и политических партий, что привело к нескольким обвинительным приговорам за последние десятилетия.

Бывший президент Николя Саркози был приговорен к одному году заключения в сентябре 2021 года за незаконное финансирование своей заявки на переизбрание в 2012 году.

Судьи пришли к выводу, что Саркози потратил почти вдвое больше установленного законом лимита на свою борьбу за второй срок. Он обжаловал это решение.

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