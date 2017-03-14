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Французька прокуратура порушила справу проти Ф.Фійона

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Французька прокуратура оголосила про порушення справи проти кандидата в президенти країни Франсуа Фійона за підозрою у виплаті фіктивних зарплат членам сім'ї за часів, коли він був депутатом французького парламенту, передає УНН з посиланням на BBC.

Як уточнює відомство, щодо Ф.Фійона тепер проводиться офіційне розслідування. Крім того, адвокат кандидата в президенти стверджує, що Ф.Фійону вже пред'явили звинувачення.

Ф.Фійона підозрюють в тому, що він влаштував на роботу власну дружину і платив їй зарплату за послуги, які вона насправді не надавала.

Також французькі ЗМІ повідомляли про те, що Фійон на початку року придбав дизайнерські костюми на суму в 13 тисяч доларів. Сам Ф.Фійон повідомив, що за костюми заплатив один з його друзів, ім'я якого він не назвав.

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