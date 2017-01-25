Французька прокуратура почала розслідування щодо дружини Ф.Фійона
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Французька прокуратура почала розслідування щодо Пенелопи Фійон, дружини кандидата в президенти країни Франсуа Фійона, передає УНН з посиланням на Le Parisien.
“Це попереднє розслідування, яке ініціювала національна фінансова прокуратура, було за публікацією Canard Enchaine, в якій говорилося, що Пенелопа Фійон отримала 500 тис. євро на посаді помічниці члена парламенту”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в ході розслідування французьке відомство повинне буде з’ясувати, чи дійсно дружина кандидата в президенти виконувала оплачувану роботу чи це було фіктивне місце роботи.
Як повідомляв УНН, 14 січня Ф.Фійон офіційно став кандидатом у президенти Франції.