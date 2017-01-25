Французская прокуратура начала расследование в отношении жены Ф.Фийона

"Это предварительное расследование, которое инициировала национальная финансовая прокуратура, было по публикации Canard Enchaine, в которой говорилось, что Пенелопа Фийон получила 500 тыс. евро на должности помощницы члена парламента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования французское ведомство должно будет выяснить, действительно ли жена кандидата в президенты выполняла оплачиваемую работу или это было фиктивное место работы.

Как сообщал УНН, 14 января Ф.Фийон официально стал кандидатом в президенты Франции.