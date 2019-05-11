Французи почали розслідування відносно виробника ГМО і гербіцидів Monsanto

Прокуратура Франції відкрила попереднє розслідування відносно компанії Monsanto. Її звинувачують в складанні списку осіб, які критикують продукцію компанії, з метою пізніше здійснювати на них вплив. У списку представлено близько 200 осіб, в числі яких - журналісти і парламентарії, зазначають французькі ЗМІ.

Компанія, з червня 2018 року належну німецькому концерну Bayer, не перший місяць є об'єктом підвищеного інтересу правоохоронних органів. У виробленому Monsanto засобі для знищення бур'янів міститься гербіцид гліфосат. У березні суд в Сан-Франциско визнав цю хімічну речовину "значним фактором", що вплинув на розвиток онкологічного захворювання у 70-річного чоловіка, який активно використовував його впродовж майже трьох десятиліть.

Справа вперше розглядалося в федеральному суді США. Всього в американських судах знаходиться майже 13 з половиною тисяч позовів проти Monsanto.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року суд в Каліфорнії зобов'язав Monsanto виплатити іншому потерпілому з онкологічним захворюванням 78 млн доларів. Присяжні визнали, що гліфосат "в значній мірі" сприяв розвитку захворювання у 46-річного чоловіка, який також використав продукцію компанії протягом декількох років. На думку присяжних, Monsanto не попереджав покупців про те, що гербіциди можуть призвести до онкологічних захворювань.

У експертів немає єдиної думки про вплив гліфосату на здоров'я людини. Раніше агентство з охорони навколишнього середовища США і низка регулюючих органів в Євросоюзі повідомили про відсутність ризиків розвитку онкологічних захворювань в результаті використання цього гербіциду. У свою чергу, в 2015 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що речовина, можливо, є канцерогеном.

Monsanto - один з лідерів на світовому ринку продажів генномодифікованих насіння і гербіцидів. Гліфосат широко використовується, де цей хімікат як засіб боротьби з бур'янами.