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Француз вийшов переможцем з Гран-Прі "Формули-1" в Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Переможцем етапу автоперегонів “Формула-1” Гран-прі Італії, що пройшов у Монці, став пілот команди “Альфа Таурі” П’єр Гаслі, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Француз вийшов переможцем з Гран-Прі "Формули-1" в Італії

Гаслі вперше в кар’єрі переміг на етапі “Формули-1” і на 0,415 с випередив Карлоса Сайнса з “Макларена”. Третім став гонщик “Рейсінг Пойнт” Ланс Стролл. Другий пілот “Макларена” Ландо Норріс посів четвертий щабель, а п’ятірку найкращих замкнув Валттері Боттас.

Цікаво, що обидва пілоти “Феррарі” не змогли доїхати до фінішу, а Хемілтон отримав 10 с штрафу та став тільки сьомим.

Відзначимо, що після восьми етапів в особистому заліку попереду Хемілтон — 164 очки, далі розмістилися Боттас — 117, Ферстаппен — 110, Стролл — 57 та Норрсі — 57.

Додамо також, у Кубку конструкторів поточна ситуація така: першим йде “Мерседес” — 281 очко, другим — “Ред Булл” — 158, а трійку замкнув “Макларен” — 98 (на один пункт випереджає “Рейсінг Пойнт”).

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