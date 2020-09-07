Француз вышел победителем из Гран-При "Формулы-1" в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Победителем этапа автогонок “Формула-1” Гран-при Италии, прошедшем в Монце, стал пилот команды “Альфа Таури” Пьер Гасли, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Гасли впервые в карьере победил на этапе “Формулы-1” и на 0,415 с опередил Карлоса Сайнса из “Макларена”. Третьим стал гонщик “Рейсинг Пойнт” Ланс Стролла. Второй пилот “Макларена” Ландо Норрис занял четвертую ступень, а пятерку лучших замкнул Валттери Боттас.
Интересно, что оба пилота “Феррари” не смогли доехать до финиша, а Хэмилтон получил 10 с штрафа и стал только седьмым.
Отметим, что после восьми этапов в личном зачете впереди Хэмилтон — 164 очка, далее расположились Боттас — 117, Ферстаппен — 110, Стролла — 57 и Норрси — 57.
Добавим также, в Кубке конструкторов текущая ситуация такова: первым идет “Мерседес” — 281 очко, вторым — “Ред Булл” — 158, а тройку замкнул “Макларен” — 98 (на один пункт опережает “Рейсинг Пойнт”).