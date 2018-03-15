Француз і сенегалець стали новачками ФК "Зірка"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Кропивницька “Зірка” оголосила про підписання контрактів із двома легіонерами, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.
Гравцем кропивниччан став 23-річний французький центральний захисник Адель Гафаіті Мохамед Нурредін та 24-річний сенегальський півзахисник Момар Бангура.
Француз виступав у юнацьких командах французького “Нансі”, а в 2011 році перейшов у шотландський “Рейнджерс”, де також виступав у юнацькому колективі. Улітку 2012 року Адель переїхав до Англії, в клуб “Норвіч Сіті”, в якому грав за команду U-23. Згодом, тренувався разом з першою командою, але жодної гри за неї так і не провів.
У січні 2014 року був відданий в оренду в англійський “Олдем Атлеті”. Після оренди повернувся назад в “Норвіч”, звідки перебрався в алжирський “Оран”. Минулого року перебрався до французького “Олімпіка” з міста Нуазі-ле-Сек, а останнім клубом гравця була “Тулуза Родео”. Окрім того, футболіст провів декілька ігор за збірну Алжиру (U-20).
Натомість Бангура розпочинав виступи у молодіжній академії “Марселя”. У 2012 році спортсмен зіграв два матчі за першу команду “Марселя”, але в наступних трьох сезонах виступав за дублюючу команду у п’ятому за рівнем дивізіоні Франції. Улітку 2015 року перейшов у клуб англійської Ліги 1 “Свіндон Таун”. Там Бангура зіграв один матч у чемпіонаті та один матч у Кубку Футбольної ліги.
Зауважимо, що “Зірка” виступає у групі вильоту УПЛ і займає там 3 із 6 місць — 19 очок.