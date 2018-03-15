Француз и сенегалец стали новичками ФК "Звезда"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Кропивницкая “Звезда” объявила о подписании контрактов с двумя легионерами, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.
Игроком кропивниччан стал 23-летний французский центральный защитник Адель Гафаити Мохамед Нурредин и 24-летний сенегальский полузащитник Момар Бангура.
Француз выступал в юношеских командах французского “Нанси”, а в 2011 году перешел в шотландский “Рейнджерс”, где также выступал в юношеском коллективе. Летом 2012 Адель переехал в Англию, в клуб “Норвич Сити”, в котором играл за команду U-23. Впоследствии, тренировался вместе с первой командой, но ни одной игры за нее так и не провел.
В января 2014 года был отдан в аренду в английский “Олдем Атлет”. После аренды вернулся в “Норвич”, откуда перебрался в алжирский “Оран”. В прошлом году перебрался во французский “Олимпик” из города Нуази-ле-Сек, а последним клубом игрока была “Тулуза Родео”. Кроме того, футболист провел несколько игр за сборную Алжира (U-20).
Зато Бангура начинал выступления в молодежной академии “Марселя”. В 2012 году спортсмен сыграл два матча за первую команду “Марселя”, но в следующих трех сезонах выступал за дублирующую команду в пятом по уровню дивизионе Франции. Летом 2015 перешел в клуб английской Лиги 1 “Суиндон Таун”. Там Бангура сыграл один матч в чемпионате и один матч в Кубке Футбольной лиги.
Заметим, что “Звезда” выступает в группе вылета УПЛ и занимает там 3 из 6 мест — 19 очков.