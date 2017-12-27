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Франція зібрала 1,6 млн євро благодійних внесків на реставрацію замку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН.  Завдяки зусиллям активістів на реставрацію старовинного казкового замку на заході Франції вдалося зібрати близько 1,6 млн євро. Про це пише AFP на своїй сторінці, повідомляє УНН.

Франція зібрала 1,6 млн євро благодійних внесків на реставрацію замку

Близько 25 тисяч людей із 115 країн стали співвласниками замку Ла-Моте-Шанден’є, хоча у нього є власник, який не підтримував його в належному стані.

На даху та вікнах будівлі 19-го століття проростають дерева та різноманітні рослини. Це підсилює побоювання активістів, що його можуть повністю переробити.

Завдяки спільним зусиллям Dartagnans.fr та місцевим асоціаціям Adopte un Chateau було залучено достатньо коштів для купівлі та реставрації замку.

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“Це рекордна сума у Франції та, можливо, у Європі, з точки погляду кількості благодійних внесків”, — заявив глава Dartagnans.fr Ромен Делум.

Організатори сподівалися, що на повідомлення відкликнеться близько 10 тисяч чоловік, але завдяки ЗМІ кількість благодійників склала близько 19 тисяч.

Багато хто з них купили акції для друзів та родичів як подарунок і завдяки цьому загальна кількість акціонерів склала близько 25 тисяч.

Більшість з них з Франції, але є і люди з далекого зарубіжжя, як Афганістан, Буркіна Фасо та Перу. Всі вони тепер мають невелику частинку історії у французькій сільській місцевості поблизу виноградарської долини Луари.

“Велика подяка за цю ініціативу, як колективну, так і приватну,” — написав спікер парламенту Франції Франсуа де Ругі в Твіттері.

Історія замку почалася з XIX сторіччя, але на цьому місці замки будували з XIII століття. Замок був розграбований після Французької революції в 1789 році і сильно пошкоджений в результаті пожежі 1932 року.

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