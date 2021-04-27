Франція заявила, що ЄС введе санкції проти Британії, якщо Лондон порушить умови Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Країни ЄС вдадуться до санкцій щодо Лондона в разі недотримання ним торговельної угоди після Brexit. Про це заявив у вівторок держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон, пише УНН з посиланням на BFMTV.
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“У нас є юридична процедура, яка може призвести до санкцій в разі порушення Великою Британією угоди”, — сказав Бон в ефірі телеканалу. За його словами, “заходи впливу можуть бути застосовані в разі невиконання зобов’язань, що стосуються Північної Ірландії та прав в галузі рибальства”.
Держсекретар зазначив, що “санкції можуть бути прийняті в інших секторах”. “Велика Британія очікує дозволів на діяльність у фінансовій сфері. Але ми не дамо таких дозволів, якщо не отримаємо гарантій в галузі рибальства та з інших питань”, — сказав Бон.
“Необхідно, щоб кожен дотримувався прийнятих зобов’язань. В іншому випадку ми можемо бути жорсткими в тій мірі, наскільки цього вимагає ситуація ”, - попередив французький держсекретар.
Контекст
Наприкінці грудня 2020 року Євросоюз і Велика Британія змогли домовитися щодо угоди про двосторонні відносини після завершення процесу виходу Сполученого Королівства зі складу співтовариства. Сторони змогли досягти складного компромісу з усіх ключових питань: вільної торгівлі, рибальства, норм регулювання ринків і конкуренції, доступу громадян ЄС і Великої Британії до соціальних систем один одного.
Угода, зокрема, визначає квоти доступу риболовецьких суден ЄС і Великої Британії для лову в економічних зонах один одного. Документ також передбачає необхідність моніторингу рибних ресурсів з метою контролю їхнього відновлення. Одночасно був прийнятий протокол по Північній Ірландії, який гарантує свободу переміщення між Ольстером, що є частиною Сполученого Королівства, і Ірландією, яка входить до Євросоюзу.