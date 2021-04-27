Франція заявила, що ЄС введе санкції проти Британії, якщо Лондон порушить умови Brexit

Деталі

“У нас є юридична процедура, яка може призвести до санкцій в разі порушення Великою Британією угоди”, — сказав Бон в ефірі телеканалу. За його словами, “заходи впливу можуть бути застосовані в разі невиконання зобов’язань, що стосуються Північної Ірландії та прав в галузі рибальства”.

Держсекретар зазначив, що “санкції можуть бути прийняті в інших секторах”. “Велика Британія очікує дозволів на діяльність у фінансовій сфері. Але ми не дамо таких дозволів, якщо не отримаємо гарантій в галузі рибальства та з інших питань”, — сказав Бон.

“Необхідно, щоб кожен дотримувався прийнятих зобов’язань. В іншому випадку ми можемо бути жорсткими в тій мірі, наскільки цього вимагає ситуація ”, - попередив французький держсекретар.

Контекст

Наприкінці грудня 2020 року Євросоюз і Велика Британія змогли домовитися щодо угоди про двосторонні відносини після завершення процесу виходу Сполученого Королівства зі складу співтовариства. Сторони змогли досягти складного компромісу з усіх ключових питань: вільної торгівлі, рибальства, норм регулювання ринків і конкуренції, доступу громадян ЄС і Великої Британії до соціальних систем один одного.

Угода, зокрема, визначає квоти доступу риболовецьких суден ЄС і Великої Британії для лову в економічних зонах один одного. Документ також передбачає необхідність моніторингу рибних ресурсів з метою контролю їхнього відновлення. Одночасно був прийнятий протокол по Північній Ірландії, який гарантує свободу переміщення між Ольстером, що є частиною Сполученого Королівства, і Ірландією, яка входить до Євросоюзу.