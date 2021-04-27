Франция заявила, что ЕС введет санкции против Британии, если Лондон нарушит условия Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Страны ЕС прибегнут к санкциям в отношении Лондона в случае несоблюдения им торгового соглашения после Brexit. Об этом заявил во вторник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, пишет УНН со ссылкой на BFMTV.
Детали
“У нас есть юридическая процедура, которая может привести к санкциям в случае нарушения Великобританией соглашения”, — сказал Бон в эфире телеканала. По его словам, “меры воздействия могут быть применены в случае невыполнения обязательств, касающихся Северной Ирландии и прав в области рыболовства”.
Госсекретарь отметил, что “санкции могут быть приняты в других секторах”. “Великобритания ожидает разрешений на деятельность в финансовой сфере. Но мы не дадим таких разрешений, если не получим гарантий в области рыболовства и по другим вопросам”, — сказал Бон.
“Необходимо, чтобы каждый соблюдал принятые обязательства. В противном случае мы можем быть жесткими в той мере, насколько этого потребует ситуация”, — предупредил французский госсекретарь.
Контекст
В конце декабря 2020 года Евросоюз и Великобритания смогли договориться по соглашению о двусторонних отношениях после завершения процесса выхода Соединенного Королевства из состава сообщества. Стороны смогли достичь сложного компромисса по всем ключевым вопросам: свободной торговле, рыболовству, нормам регулирования рынков и конкуренции, доступу граждан ЕС и Великобритании к социальным системам друг друга.
Соглашение, в частности, определяет квоты доступа рыболовецких судов ЕС и Великобритании для лова в экономических зонах друг друга. Документ также предусматривает необходимость мониторинга рыбных ресурсов с целью контроля их возобновления. Одновременно был принят протокол по Северной Ирландии, гарантирующий свободу перемещения между Ольстером, являющийся частью Соединенного Королевства, и входящей в Евросоюз Ирландией.