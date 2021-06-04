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Франція з 9 червня послаблює правила в'їзду для громадян ЄС та декількох інших держав

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Туристи з країн Євросоюзу, а також з Австралії, Республіки Корея та Ізраїлю зможуть в’їжджати до Франції з 9 червня при наявності документа про проходження вакцинації від коронавірусу або свідоцтва про ПЛР-тест. Про це повідомив в п’ятницю державний секретар при МЗС Франції Жан-Батист Лемуан в ефірі телеканалу BFM, пише УНН.

Франція з 9 червня послаблює правила в'їзду для громадян ЄС та декількох інших держав

Деталі

“Президент Франції розпорядився почати з 9 червня прийом туристів, але з урахуванням питань санітарної безпеки. У зв’язку з цим була розроблена карта, на якій країни були розділені на три групи — зелену, помаранчеву і червону”, — нагадав Лемуан.

“Якщо країна занесена в зелену зону, то це означає, що там немає активної циркуляції вірусу і поширення штамів. Відповідно, вакцинованим з цих країн не знадобиться надавати тести для в’їзду до Франції з 9 червня. Їм достатньо взяти квиток і приїхати до Франції”, — зазначив держсекретар. “Якщо ж туристи з цих країн не пройшли вакцинацію, то вони зобов’язані надати свідоцтво про ПЛР-тест”, — підкреслив він. У зелену зону потрапили країни ЄС, Австралія, Республіка Корея, Ізраїль, додав Лемуан.

Друга зона — помаранчева — означає, що “вірус в цих країнах ще присутній, але його поширення взято під контроль”, підкреслив держсекретар. “У цей список потрапило більшість країн”, в тому числі США, зазначив він. “Якщо туристи з цих країн вакциновані, то їм потрібно представити ПЛР-тест. Якщо вони не пройшли вакцинацію, то їм для в’їзду до Франції потрібно надати документ про наявність особливих обставин, наприклад сімейних або професійних”, — уточнив він.

У червону зону потрапили, зокрема, Південна Африка і Бразилія. “Тобто країни, де вірус все ще активно циркулює і присутні штами, — сказав він. — В’їзд туристам з цих країн до Франції дозволено лише за наявності особливих обставин ”.

Список країн з розподілом за вказаними зонам поки ще не опублікований на сайті уряду. Франція в даний час зберігає заборону на в’їзд для громадян країн за межами Євросоюзу в зв’язку з триваючою пандемією. Виняток робиться лише при “наявності особливих обставин”.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 5 584 232 випадки захворювання, загинули 108 925 людей.

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