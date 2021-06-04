Франция с 9 июня ослабляет правила въезда для граждан ЕС и нескольких других государств

Детали

“Президент Франции распорядился начать с 9 июня прием туристов, но с учетом вопросов санитарной безопасности. В связи с этим была разработана карта, на которой страны были разделены на три группы — зеленую, оранжевую и красную”, — напомнил Лемуан.

“Если страна занесена в зеленую зону, то это означает, что там нет активной циркуляции вируса и распространения штаммов. Соответственно, вакцинированным из этих стран не понадобится предоставлять тесты для въезда во Францию с 9 июня. Им достаточно взять билет и приехать во Францию”, — отметил госсекретарь. “Если же туристы из этих стран не прошли вакцинацию, то они обязаны предоставить свидетельство о ПЦР-тесте”, — подчеркнул он. В зеленую зону попали страны ЕС, Австралия, Республика Корея, Израиль, добавил Лемуан.

Вторая зона — оранжевая — означает, что “вирус в этих странах еще присутствует, но его распространение взято под контроль”, подчеркнул госсекретарь. “В этот список попало большинство стран”, в том числе США, отметил он. “Если туристы из этих стран вакцинированы, то им нужно представить ПЦР-тест. Если они не прошли вакцинацию, то им для въезда во Францию нужно предоставить документ о наличии особых обстоятельств, например семейных или профессиональных”, — уточнил он.

В красную зону попали, в частности, Южная Африка и Бразилия. “То есть страны, где вирус все еще активно циркулирует и присутствуют штаммы, — сказал он. — Въезд туристам из этих стран во Францию разрешен лишь при наличии особых обстоятельств”.

Список стран с распределением по указанным зонам пока еще не опубликован на сайте правительства. Франция в настоящее время сохраняет запрет на въезд для граждан стран за пределами Евросоюза в связи с продолжающейся пандемией. Исключение делается только при “наличии особых обстоятельств”.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — во Франции 5 584 232 случая заболевания, погибли 108 925 человек.