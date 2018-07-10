Франція стала першим фіналістом ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Франція та Бельгія в очному протистоянні визначили ім’я першого фіналіста чемпіонату світу з футболу, котрий триває в Росії, передає УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
Бельгія попри кращий відсоток володіння протягом усього матчу (60:40) не змогла пробитися до вирішальної стадії змагань.
Героєм баталії став оборонець каталонської “Барселони” Самуель Умтіті. Закручена подача з кутового від Грізманна на 51 хвилині знайшла голову захисника, який не залишив шансів воротарю бельгійців — 1:0. Крім того кіпер Тібо Куртуа ще кілька разів виручав свій колектив від другого пропущеного м’яча.
Примітно, що у півфіналах в 1982-му і 1998-му за французів теж забивали оборонці. Це були Маріус Трезор і Ліліан Тюрам.
Варто зазначити, що “триколірні” втретє пробилися до фіналу Мундіалю. У 1998-му вони стали тріумфаторами, а в 2006-му поступилися в серії пенальті Іспанії.
Додамо також, супротивником команди Дідьє Дешама по фіналу стане переможець пари Англія — Хорватія.