Франція схвалила проведення референдуму щодо незалежності Нової Каледонії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Влада Франції дійшла політичної згоди щодо проведення у 2018 році референдуму стосовно самовизначення Нової Каледонії, яка має статус "заморської території", передає УНН посилаючись на BFMTV.
Окрім питання референдуму про незалежність Нової Каледонії, також було обговорено присутність спостерігачів ООН під час виборчого процесу в 2018 році, створення децентралізованих виборчих дільниць, довіреності тощо.
"Політична угода", укладена в четвер, стосується всіх цих питань. Такі зустрічі-дебати відтепер будуть проводитись систематично.
Проведення референдуму про незалежність передбачалося підписаною у 1998 році угодою про послідовну деколонізацію Нової Каледонії.
Франція оголосила острови Нової Каледонії своїм володінням у 1853 році.
Як повідомляв УНН, дві найбільші країни ЄС - Франція та Німеччина - підтримали єдність Іспанії.