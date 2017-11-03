Франція схвалила проведення референдуму щодо незалежності Нової Каледонії

Окрім питання референдуму про незалежність Нової Каледонії, також було обговорено присутність спостерігачів ООН під час виборчого процесу в 2018 році, створення децентралізованих виборчих дільниць, довіреності тощо.

"Політична угода", укладена в четвер, стосується всіх цих питань. Такі зустрічі-дебати відтепер будуть проводитись систематично.

Проведення референдуму про незалежність передбачалося підписаною у 1998 році угодою про послідовну деколонізацію Нової Каледонії.

Франція оголосила острови Нової Каледонії своїм володінням у 1853 році.

Як повідомляв УНН, дві найбільші країни ЄС - Франція та Німеччина - підтримали єдність Іспанії.