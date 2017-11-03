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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 41667 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 108733 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100674 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103593 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103042 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 86073 просмотра

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11 марта, 11:14 • 103089 просмотра

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Франция одобрила проведение референдума о независимости Новой Каледонии

Франция одобрила проведение референдума о независимости Новой Каледонии

Киев  •  УНН

 • 10478 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Власти Франции пришли к политическому согласию о проведении в 2018 году референдума по самоопределению Новой Каледонии, которая имеет статус "заморской территории", передает УНН со ссылкой на BFMTV.

Кроме вопроса референдума о независимости Новой Каледонии, также были обсуждены присутствие наблюдателей ООН во время избирательного процесса в 2018 году, создание децентрализованных избирательных участков, доверенности и т.п.

"Политическое соглашение", заключенное в четверг, касается всех этих вопросов. Такие встречи-дебаты отныне будут проводиться систематически.

Проведение референдума о независимости предполагалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации Новой Каледонии.

Франция объявила острова Новой Каледонии своим владением в 1853 году.

Как сообщал УНН, две крупнейшие страны ЕС - Франция и Германия - поддержали единство Испании.

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