Франция одобрила проведение референдума о независимости Новой Каледонии

Кроме вопроса референдума о независимости Новой Каледонии, также были обсуждены присутствие наблюдателей ООН во время избирательного процесса в 2018 году, создание децентрализованных избирательных участков, доверенности и т.п.

"Политическое соглашение", заключенное в четверг, касается всех этих вопросов. Такие встречи-дебаты отныне будут проводиться систематически.

Проведение референдума о независимости предполагалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации Новой Каледонии.

Франция объявила острова Новой Каледонии своим владением в 1853 году.

Как сообщал УНН, две крупнейшие страны ЕС - Франция и Германия - поддержали единство Испании.