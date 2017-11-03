Франция одобрила проведение референдума о независимости Новой Каледонии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Власти Франции пришли к политическому согласию о проведении в 2018 году референдума по самоопределению Новой Каледонии, которая имеет статус "заморской территории", передает УНН со ссылкой на BFMTV.
Кроме вопроса референдума о независимости Новой Каледонии, также были обсуждены присутствие наблюдателей ООН во время избирательного процесса в 2018 году, создание децентрализованных избирательных участков, доверенности и т.п.
"Политическое соглашение", заключенное в четверг, касается всех этих вопросов. Такие встречи-дебаты отныне будут проводиться систематически.
Проведение референдума о независимости предполагалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации Новой Каледонии.
Франция объявила острова Новой Каледонии своим владением в 1853 году.
Как сообщал УНН, две крупнейшие страны ЕС - Франция и Германия - поддержали единство Испании.