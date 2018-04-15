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Франція повідомила Німеччини про наявні докази застосування хімзброї у Сирії

Франція повідомила Німеччини про наявні докази застосування хімзброї у Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Франція повідомила Німеччини про докази застосування хімічної зброї у Сирії. Про це заявив глава МЗС ФРН Хайко Маас в ефірі телеканалу ZDF, інформує УНН.

“Як у французьких партнерів були докази, про які нам, зрозуміло, повідомили, так, втім, і в інших були докази, навіть Всесвітня організація охорони здоров’я виходить з того, що там (у Сирії - Ред.) було застосовано хімічну зброю”, — сказав він, відзначивши, що, не маючи доказів, німецька сторона не схвалила б військову акцію союзників. Прохання про участь у військовому ударі по Сирії Берлін, за його словами, не отримував.

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Маас підкреслив, що ФРН має намір “вести прямі переговори” з Росією щодо Сирії, але спочатку скоординує свої дії із західними партнерами.

Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.

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Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.

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