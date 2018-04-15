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Франция сообщила Германии об имеющихся доказательствах применения химоружия в Сирии

Франция сообщила Германии об имеющихся доказательствах применения химоружия в Сирии

Киев  •  УНН

 • 10919 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Франция сообщила Германии о доказательствах применения химического оружия в Сирии. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF, передает УНН.

“Как у французских партнеров были доказательства, о которых нам, разумеется, сообщили, так, впрочем, и у других были доказательства, даже Всемирная организация здравоохранения исходит из того, что там (в Сирии — Ред.) было применено химическое оружие”, — сказал он, отметив, что, не имея доказательств, немецкая сторона не одобрила бы военную акцию союзников. Просьба об участии в военном ударе по Сирии Берлин, по его словам, не получал.

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Маас подчеркнул, что ФРГ намерена “вести прямые переговоры” с Россией по Сирии, но сначала скоординирует свои действия с западными партнерами.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

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Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

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