Франція підтвердила зустріч "нормандської четвірки" у Мінську 29 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Росії та України зустрінуться в Мінську наступного тижня, щоб обговорити плани щодо реалізації угоди про припинення вогню на сході України. Про це заявив прес-секретар міністерства закордонних справ Франції Александр Жоржіні, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Зустріч у Мінську дозволить нам оцінити, що було зроблено і що не було зроблено після зустрічі в жовтні в Берліні", - сказав він.
При цьому представник МЗС Франції додав, що зустріч відбудеться через 29 листопада.
У жовтні Україна, Німеччина, Франція і Росія домовилися розробити до листопада "дорожню карту" щодо імплементації мінських угод про припинення вогню.