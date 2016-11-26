Франция подтвердила встречу "нормандской четверки" в Минске 29 ноября

"Встреча в Минске позволит нам оценить, что было сделано и что не было сделано после встречи в октябре в Берлине", - сказал он.

При этом представитель МИД Франции добавил, что встреча состоится 29 ноября.

В октябре Украина, Германия, Франция и Россия договорились разработать к ноябрю "дорожную карту" по имплементации минских соглашений о прекращении огня.