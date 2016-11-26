Франция подтвердила встречу "нормандской четверки" в Минске 29 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министры иностранных дел Франции, Германии, России и Украины встретятся в Минске на следующей неделе, чтобы обсудить планы по реализации соглашения о прекращении огня на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции Александр Жоржини, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Встреча в Минске позволит нам оценить, что было сделано и что не было сделано после встречи в октябре в Берлине", - сказал он.
При этом представитель МИД Франции добавил, что встреча состоится 29 ноября.
В октябре Украина, Германия, Франция и Россия договорились разработать к ноябрю "дорожную карту" по имплементации минских соглашений о прекращении огня.