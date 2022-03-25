Франція, Греція та Туреччина хочуть провести евакуацію із Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Франція, Греція і Туреччина мають намір провести операцію з евакуації останніх мешканців Маріуполя. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам у п'яницю, пише УНН з посиланням на BFM TV.
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Так, у п'ятницю глава французької держави оголосив про майбутній запуск з ініціативи Франції "гуманітарної операції з Грецією і Туреччиною з евакуації тих, хто хоче покинуть Маріуполь".
Він додав, що йому потрібно підняти це питання з володимиром путіним. Телефонна розмова з президентом країни-агресора Макрона чекає в найближчі кілька днів.
Нагадаємо
Макрон заявив журналістам у п'яницю, що незабаром збирається провести телефонні переговори з володимиром путіним.