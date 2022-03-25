Франция, Греция и Турция хотят провести эвакуацию в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Франция, Греция и Турция намерены провести операцию по эвакуации оставшихся в Мариуполе мирных жителей. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам в пяницу, пишет УНН со ссылкой на BFM TV.
Детали
Так, в пятницу глава французского государства объявил о предстоящем запуске по инициативе Франции "гуманитарной операции с Грецией и Турцией по эвакуации тех, кто хочет покинут Мариуполь".
Он добавил, что ему нужно поднять этот вопрос с владимиром путиным. Телефонный разговор с президентом страны-агрессора Макрону предстоит в ближайшие несколько дней.
Напомним
Макрон заявил журналистам в пяницу, что вскоре собирается провести телефонные переговоры с владимиром путиным.