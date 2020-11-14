Франція готується "жити з COVID-19" до літа 2021 року

За його словами, стратегія боротьби з вірусом, яку уряд анонсував до кінця року, можливо буде тривати до літа 2021 року.

"Поки у нас немає вакцини, ми повинні дати уявлення про правила гри... Одне можна сказати напевно: святкові сімейні посиденьки в кімнатах для вечірок не зможуть відновитися протягом тривалого часу. Точно так само бари і ресторани, які також є частиною місць з сильним забрудненням, не зможуть знову відкритися з 1 грудня, на відміну від магазинів іграшок, наприклад", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, прем'єр Франції Жан Кастекс оголосив, що жорсткий карантин в країні триватиме як мінімум до початку грудня, але допустив послаблення обмежень перед Різдвом.