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Франція готується "жити з COVID-19" до літа 2021 року

Франція готується "жити з COVID-19" до літа 2021 року

Київ • УНН

 • 16425 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прем'єр Франції Жан Кастекс заявив, що вони готуються, що коронавірусні обмеження в країні можуть тривати до літа 2021 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на BFM TV.

За його словами, стратегія боротьби з вірусом, яку уряд анонсував до кінця року, можливо буде тривати до літа 2021 року.

"Поки у нас немає вакцини, ми повинні дати уявлення про правила гри... Одне можна сказати напевно: святкові сімейні посиденьки в кімнатах для вечірок не зможуть відновитися протягом тривалого часу. Точно так само бари і ресторани, які також є частиною місць з сильним забрудненням, не зможуть знову відкритися з 1 грудня, на відміну від магазинів іграшок, наприклад", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, прем'єр Франції Жан Кастекс оголосив, що жорсткий карантин в країні триватиме як мінімум до початку грудня, але допустив послаблення обмежень перед Різдвом.

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