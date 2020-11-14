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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 39804 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 63714 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 84223 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 93098 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100070 просмотра

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3 марта, 21:00 • 114034 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115181 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Франция готовится "жить с COVID-19" до лета 2021 года

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Премьер Франции Жан Кастекс заявил, что они готовятся, что коронавирусные ограничения в стране могут продолжаться до лета 2021 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFM TV.

По его словам, стратегия борьбы с вирусом, которую правительство анонсировало до конца года, возможно будет продолжаться до лета 2021 года.

"Пока у нас нет вакцины, мы должны дать представление о правилах игры... Одно можно сказать наверняка: праздничные семейные посиделки в комнатах для вечеринок не смогут восстановиться в течение длительного времени. Точно так же бары и рестораны, которые также являются частью мест с сильным загрязнением, не смогут снова открыться с 1 декабря, в отличие от магазинов игрушек, например", - сказал глава правительства.

Напомним, премьер Франции Жан Кастекс объявил, что жесткий карантин в стране продлится как минимум до начала декабря, но допустил ослабление ограничений перед Рождеством.

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