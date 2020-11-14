Франция готовится "жить с COVID-19" до лета 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Премьер Франции Жан Кастекс заявил, что они готовятся, что коронавирусные ограничения в стране могут продолжаться до лета 2021 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFM TV.
По его словам, стратегия борьбы с вирусом, которую правительство анонсировало до конца года, возможно будет продолжаться до лета 2021 года.
"Пока у нас нет вакцины, мы должны дать представление о правилах игры... Одно можно сказать наверняка: праздничные семейные посиделки в комнатах для вечеринок не смогут восстановиться в течение длительного времени. Точно так же бары и рестораны, которые также являются частью мест с сильным загрязнением, не смогут снова открыться с 1 декабря, в отличие от магазинов игрушек, например", - сказал глава правительства.
Напомним, премьер Франции Жан Кастекс объявил, что жесткий карантин в стране продлится как минимум до начала декабря, но допустил ослабление ограничений перед Рождеством.