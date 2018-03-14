Fox News повідомив про падіння винищувача ВМС США біля узбережжя Флориди
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Біля узбережжя штату Флорида розбився палубний винищувач-бомбардувальник і штурмовик F/A-18 Hornet Військово-морських сил США. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Fox News.
Аварія сталася в середу, 14 березня в районі острова Кі-Уест. Обидва пілоти встигли катапультуватися, на місці триває пошуково-рятувальна операція.
Зазнавший катастрофи літак Hornet входив до складу ескадрильї VFA-213 Blacklions, яка була розгорнута на борту авіаносця “Джордж Буш” і брала участь в нанесенні ударів по бойовиках “Ісламської держави” в Іраку і Сирії, додає телеканал.
Як повідомляв УНН, Естонія заявила, що її повітряний простір порушив російський літак.