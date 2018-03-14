Fox News сообщил о падении истребителя ВМС США у побережья Флориды
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. У побережья штата Флорида разбился палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18 Hornet Военно-морских сил США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Fox News.
Авария произошла в среду, 14 марта в районе острова Ки-Уэст. Оба пилота успели катапультироваться, на месте продолжается поисково-спасательная операция.
Потерпевший катастрофу самолет Hornet входил в состав эскадрильи VFA-213 Blacklions, развернутой на борту авианосца “Джордж Буш” и участвовала в нанесении ударов по боевикам “Исламского государства” в Ираке и Сирии, добавляет телеканал.
Как сообщал УНН, Эстония заявила, что ее воздушное пространство нарушил российский самолет.