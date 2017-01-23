Фотограф зняв північне сяйво з висоти 10 тисяч метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Фотограф Ар'є Ніренберг розмістив у мережі відео північного сяйва, зняте з борту літака на висоті понад 10 тисяч метрів. Відео опубліковане на його Youtube-каналі, передає УНН.
В описі до відео зазначається, що воно було зняте під час перельоту з Нью-Йорка до Рейк’явіка 31 грудня 2016 року.
"Північне сяйво – це світіння верхніх шарів атмосфери. Воно часто зустрічається у Скандинавії", - йдеться в описі до відео.
Як повідомляв УНН, у NASA опублікували 16 найкращих фото планети Земля, зроблених на Міжнародній Космічній станції.