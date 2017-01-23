Фотограф снял северное сияние с высоты 10 тысяч метров

В описании к видео отмечается, что оно было снято во время перелета из Нью-Йорка в Рейкьявик 31 декабря 2016.

"Северное сияние - это свечение верхних слоев атмосферы. Оно часто встречается в Скандинавии", - говорится в описании к видео.

Как сообщал УНН, в NASA опубликовали 16 лучших фото планеты Земля, сделанных на Международной Космической станции.