Фотограф снял северное сияние с высоты 10 тысяч метров
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Фотограф Арье Ниренберг разместил в сети видео северного сияния, снятое с борта самолета на высоте более 10 000 метров. Видео опубликовано на его Youtube-канале, передает УНН.
В описании к видео отмечается, что оно было снято во время перелета из Нью-Йорка в Рейкьявик 31 декабря 2016.
"Северное сияние - это свечение верхних слоев атмосферы. Оно часто встречается в Скандинавии", - говорится в описании к видео.
Как сообщал УНН, в NASA опубликовали 16 лучших фото планеты Земля, сделанных на Международной Космической станции.