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Фотограф з Каталонії показав неймовірні траєкторії польоту птахів

Фотограф з Каталонії показав неймовірні траєкторії польоту птахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Каталонський фотограф Хаві Бу (Xavi Bou) створив серію фотографій неймовірних траєкторій польоту птахів, передає УНН з посиланням на My Modern Met.

Серія фото носить назву "Орнітографії".

Використовуючи свої знання про дику природу, Бу проводить ретельне дослідження перед тим, як зробити кадр. Це важке завдання, ще більш ускладнене тим, що він використовує штатив для знімка, оскільки це означає, що птахи повинні проходити точно перед його об'єктивом після його установки. Хоча часто все виходить не так, як планувалося, саме ті чарівні моменти, коли зграї летять, як і задумано, виправдовують розчарування.

Від стрічок, що розвіваються, до пухнастих хмар - форми, що утворюються від полоту птахів, роблять фотографії незабутніми.

Нагадаємо, фотограф Крейг Берроуз зробив серію фотографій в ультрафіолеті, показавши несподівану флюоресценцію квітів.

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