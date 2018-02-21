Фотограф показал удивительное свечение цветов в ультрафиолете

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60333 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72928 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75798 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106436 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100142 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104420 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111411 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117063 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122757 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134261 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Фотограф показал удивительное свечение цветов в ультрафиолете

Фотограф показал удивительное свечение цветов в ультрафиолете

Киев  •  УНН

 • 91487 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Фотограф Крейг Берроуз сделал серию фотографий в ультрафиолете, показав неожиданную флуоресценцию цветов, передает УНН со ссылкой на My Modern Met.

Сделанные с использованием камер, модифицированных для того, чтобы сделать видимой флуоресценцию с помощью ультрафиолетовых лучей, фотографии демонстрируют способность Крейга Берроуза превращать обычную флору в яркие цветы.

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Чтобы создать каждый из этих снимков, Крейг Берроуз использует отфильтрованный свет светодиодов и специальный объектив, найденный, с его слов, в "наборах, обычно используемых для расследований на местах преступления".

Такая обработка Technicolor проявляет естественную флуоресценцию цветка, поскольку только передает ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Такой фильтр делает все на фотографии - от пыльцы и лепестков до тычинок и стеблей - эффектно сияющим и блестящим.

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