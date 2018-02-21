Фотограф показал удивительное свечение цветов в ультрафиолете

Сделанные с использованием камер, модифицированных для того, чтобы сделать видимой флуоресценцию с помощью ультрафиолетовых лучей, фотографии демонстрируют способность Крейга Берроуза превращать обычную флору в яркие цветы.

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Чтобы создать каждый из этих снимков, Крейг Берроуз использует отфильтрованный свет светодиодов и специальный объектив, найденный, с его слов, в "наборах, обычно используемых для расследований на местах преступления".

Такая обработка Technicolor проявляет естественную флуоресценцию цветка, поскольку только передает ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Такой фильтр делает все на фотографии - от пыльцы и лепестков до тычинок и стеблей - эффектно сияющим и блестящим.