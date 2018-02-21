Фотограф показав дивовижне світіння квітів в ультрафіолеті
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Фотограф Крейг Берроуз зробив серію фотографій в ультрафіолеті, показавши несподівану флюоресценцію квітів, передає УНН з посиланням на My Modern Met.
Зроблені з використанням камер, модифікованих для того, щоб зробити видимою флюоресценцію за допомогою ультрафіолетових променів, фотографії демонструють здатність Крейга Берроуза перетворювати звичайну флору в яскраві квіти.
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Щоб створити кожен з цих знімків, Крейг Берроуз використовує відфільтроване світло світлодіодів і спеціальний об'єктив, знайдений, з його слів, в "наборах, які зазвичай використовуваних для розслідувань на місцях злочину".
Така обробка Technicolor проявляє природну флюоресценцію квітки, оскільки лише передає ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання. Такий фільтр робить все на фотографії - від пилку і пелюсток до тичинок і стебел - ефектно сяючим і блискучим.