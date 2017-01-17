Фотограф з Фінляндії створив серію фотографій у темряві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Фінський фотограф створив підбірку фотографій фантастичних квітів у темряві, передає УНН з посиланням на сайт фотографа Light painting photography.
Ханну Хахтамо створює фантастичні картини в темряві, використовуючи тільки прості джерела світла і тривалу витримку фотокамери. Цей процес може тривати від секунд до декількох годин.
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Як зазначає сам фотограф, темрява - полотно, а світло - пензлик.
Використовуючи різноманітні світлові інструменти, фінський фотограф Ханну Хахтамо працює в темряві, щоб створити свої незвичайні світлові картини. до того ж, майстер не використовує жодних програм для додаткової обробки фото.