Фотограф з Фінляндії створив серію фотографій у темряві

Ханну Хахтамо створює фантастичні картини в темряві, використовуючи тільки прості джерела світла і тривалу витримку фотокамери. Цей процес може тривати від секунд до декількох годин.

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Як зазначає сам фотограф, темрява - полотно, а світло - пензлик.

Використовуючи різноманітні світлові інструменти, фінський фотограф Ханну Хахтамо працює в темряві, щоб створити свої незвичайні світлові картини. до того ж, майстер не використовує жодних програм для додаткової обробки фото.