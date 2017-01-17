Фотограф из Финляндии создал серию фотографий в темноте
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Финский фотограф создал подборку фотографий фантастических цветов в темноте, передает УНН со ссылкой на сайт фотографа Light painting photography.
Ханну Хахтамо создает фантастические картины в темноте, используя только простые источники света и длительную выдержку фотокамеры. Этот процесс может длиться от секунд до нескольких часов.
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Как отмечает сам фотограф, темнота - полотно, а свет - кисточка.
Используя различные световые инструменты, финский фотограф Ханну Хахтамо работает в темноте, чтобы создать свои необычные световые картины. К тому же, мастер не использует программ для дополнительной обработки фото.