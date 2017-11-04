Форварда Онуфрієва визнано кращим баскетболістом місяця в Суперлізі

Для визначення найкращого гравця місяця враховувалися наступні показники: голосування вболівальників на сайті ФБУ, згадування тренерів Суперліги під час визначення символічної збірної туру, а також оцінка представників титульного спонсора чемпіонату України з баскетболу: представників ТМ “Парі-Матч”.

До трiйки найкращих гравців місяця увійшли: Олексій Онуфрієв, Станіслав Тимофієнко і Руслан Отверченко.

У підсумку найбiльше залікових балів отримав Онуфрієв — 9, Тимофієнко — 8, Барнс — 5, Отверченко — 4.

Зазначимо, що важливим для отримання Онуфрієвим звання був матч проведений форвардом проти “Черкаських Мавп”. Його 5/5 триочкових та 5/6 двоочкових кидків подарували “Миколаєву” перемогу в овертаймі.

Додамо, що у клуба Онуфрієва “Миколаєва” наразі нейтральний показник перемог та поразок — 3:3.