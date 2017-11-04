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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 41525 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 108611 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100631 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103554 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103012 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 85946 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 101801 просмотра

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Форвард Онуфриев признан лучшим баскетболистом месяца в Суперлиге

Форвард Онуфриев признан лучшим баскетболистом месяца в Суперлиге

Киев  •  УНН

 • 10408 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Опытный форвард МБК “Николаев” Алексей Онуфриев был объявленным лучшим игроком октября во Суперлиге Пари-Матч, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

Для определения лучшего игрока месяца учитывались следующие показатели: голосования болельщиков на сайте ФБУ, упоминание тренеров Суперлиги при определении символической сборной тура, а также оценка представителей титульного спонсора чемпионата Украины по баскетболу: представителей ТМ “Пари-Матч”.

В тройку лучших игроков месяца вошли: Алексей Онуфриев, Станислав Тимофеенко и Руслан Отверченко.

В итоге больше всего зачетных баллов получил Онуфриев — 9, Тимофеенко — 8, Барнс — 5, Отверченко — 4.

Отметим, что важным для получения Онуфриевым звания был матч проведен форвардом против “Черкасских обезьян”. Его 5/5 трехочковых и 5/6 двухочковых бросков подарили “Николаеву” победу в овертайме.

Добавим, что у клуба Онуфриева “Николаева” пока нейтральный показатель побед и поражений — 3: 3.

Украинские Национальные Новости

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