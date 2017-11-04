Форвард Онуфриев признан лучшим баскетболистом месяца в Суперлиге

Для определения лучшего игрока месяца учитывались следующие показатели: голосования болельщиков на сайте ФБУ, упоминание тренеров Суперлиги при определении символической сборной тура, а также оценка представителей титульного спонсора чемпионата Украины по баскетболу: представителей ТМ “Пари-Матч”.

В тройку лучших игроков месяца вошли: Алексей Онуфриев, Станислав Тимофеенко и Руслан Отверченко.

В итоге больше всего зачетных баллов получил Онуфриев — 9, Тимофеенко — 8, Барнс — 5, Отверченко — 4.

Отметим, что важным для получения Онуфриевым звания был матч проведен форвардом против “Черкасских обезьян”. Его 5/5 трехочковых и 5/6 двухочковых бросков подарили “Николаеву” победу в овертайме.

Добавим, что у клуба Онуфриева “Николаева” пока нейтральный показатель побед и поражений — 3: 3.