Форвард Онуфриев признан лучшим баскетболистом месяца в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Опытный форвард МБК “Николаев” Алексей Онуфриев был объявленным лучшим игроком октября во Суперлиге Пари-Матч, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.
Для определения лучшего игрока месяца учитывались следующие показатели: голосования болельщиков на сайте ФБУ, упоминание тренеров Суперлиги при определении символической сборной тура, а также оценка представителей титульного спонсора чемпионата Украины по баскетболу: представителей ТМ “Пари-Матч”.
В тройку лучших игроков месяца вошли: Алексей Онуфриев, Станислав Тимофеенко и Руслан Отверченко.
В итоге больше всего зачетных баллов получил Онуфриев — 9, Тимофеенко — 8, Барнс — 5, Отверченко — 4.
Отметим, что важным для получения Онуфриевым звания был матч проведен форвардом против “Черкасских обезьян”. Его 5/5 трехочковых и 5/6 двухочковых бросков подарили “Николаеву” победу в овертайме.
Добавим, что у клуба Онуфриева “Николаева” пока нейтральный показатель побед и поражений — 3: 3.