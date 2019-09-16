Форвард збірної України продовжив результативні виступи в чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У 7-му турі чемпіонату Бельгії з футболу “Гент” гравців національної збірної України Романа Безуса, Романа Яремчука та Ігоря Пластуна на власному полі приймав “Мехелен”, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Яремчук та Пластун вийшли у стартовому складі господарів, і Роман на 29-й хвилині відкрив рахунок у грі. Безус провів усю зустріч у запасі, а сам поєдинок закінчився перемогою команди українців — 3:0.
Наразі, набравши 13 очок, "Гент" посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.
Варто відзначити, що на рахунку Яремчука в сезоні-2019/2020 дев'ять матчів, сім забитих м’ячів та три гольові паси.
Нагадаємо, що Яремчук підбив підсумок контрольної зустрічі збірних України та Нігерії.