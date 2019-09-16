Форвард сборной Украины продлил результативные выступления в чемпионате Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В 7-м туре чемпионата Бельгии по футболу "Гент" игроков национальной сборной Украины Романа Безуса, Романа Яремчука и Игорь Пластун на своем поле принимал "Мехелен", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Яремчук и Пластун вышли в стартовом составе хозяев, и Роман на 29-й минуте открыл счет в игре. Безус провел всю встречу в запасе, а сам поединок закончился победой команды украинцев — 3:0.
Сейчас набрав 13 очков, “Гент” занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
Стоит отметить, что на счету Яремчука в сезоне 2019/2020 девять матчей, семь забитых мячей и три голевые пасы.
Напомним, что Яремчук подвел итог контрольной встречи сборных Украины и Нигерии.