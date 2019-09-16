Форвард сборной Украины продлил результативные выступления в чемпионате Бельгии

Яремчук и Пластун вышли в стартовом составе хозяев, и Роман на 29-й минуте открыл счет в игре. Безус провел всю встречу в запасе, а сам поединок закончился победой команды украинцев — 3:0.

Сейчас набрав 13 очков, “Гент” занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Стоит отметить, что на счету Яремчука в сезоне 2019/2020 девять матчей, семь забитых мячей и три голевые пасы.

Напомним, что Яремчук подвел итог контрольной встречи сборных Украины и Нигерии.