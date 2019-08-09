Форвард Яремчук продовжив гольову серію в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Бельгійський "Гент" футболістів національної збірної України Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна провів перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Про це інформує УАФ, передає УНН.
У кіпрській Ларнаці команда українців зустрічалася з місцевим "АЕКом". Пластун та Яремчук з’явилися на полі у стартовому складі, і вже на 26-й хвилині нападник збірної України забив свій п’ятий м’яч у сезоні.
Утім, для виїзної перемоги цього виявилося недостатньо. Кіпріоти забили у відповідь на останніх хвилинах, і гра закінчилася нічиєю — 1:1. Безус увесь двобій провів у запасі.
Зазначено, що матч-відповідь відбудеться в Бельгії 15 серпня.
Варто відзначити, що від початку сезону Яремчук провів п’ять поєдинків, забив п’ять м’ячів та віддав дві результативні передачі. Причому в усіх трьох матчах відбору Ліги Європи він забивав як мінімум 1 гол.