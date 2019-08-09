Форвард Яремчук продолжил голевую серию в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Бельгийский "Гент" футболистов национальной сборной Украины Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна провел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
В кипрской Ларнаке команда Украинская встречалась с местным “АЕКом”. Пластун и Яремчук появились на поле в стартовом составе, и уже на 26-й минуте нападающий сборной Украины забил свой пятый мяч в сезоне.
Впрочем, для выездной победы этого оказалось недостаточно. Киприоты забили в ответ на последних минутах, и игра закончилась ничьей — 1:1. Безус все поединок провел в запасе.
Отмечено, что матч состоится в Бельгии 15 августа.
Стоит отметить, что с начала сезона Яремчук провел пять поединков, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Причем во всех трех матчах отбора Лиги Европы он забивал как минимум 1 гол.