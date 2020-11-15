Форвард Яремчук назвав головну проблему збірної України

На думку Яремчука, команда має слабкий відсоток реалізації власних моментів, що позначається на останніх результатах збірної.

"Забивати - це моя робота. Тільки так я можу утримати своє місце в збірній. Потрібно добре працювати в клубі і в збірній, а також бути до себе вимогливим. У матчі з Польщею у нас було багато моментів. З Німеччиною також створили багато моментів. З одного боку, це радує, а з іншого - є проблеми з реалізацією. Вважаю, що проти таких хороших команд створити багато моментів досить непогано", - повідомив Яремчук.

Нагадаємо, що українська збірна поступилася Німеччині (1:3).