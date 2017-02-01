Форвард В.Хоменко став футболістом львівських "Карпат"

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Нападник Віктор Хомченко та ФК “Карпати” уклали контракт терміном на п’ять років. Про це повідомляє прес-служба “левів”, передає УНН.

Вихованець волинського футболу приєднався до “зелено-білих” на перших тренувальних зборах в Туреччині, де зумів переконати своїми виступами тренерський штаб та клубне керівництво.

На рівні Ліги Парі-Матч В.Хомченко дебютував на початку 2013 року, коли луцьку “Волинь” очолював Анатолій Дем’яненко. Загалом, на найвищому рівні нападник провів 26 поєдинків і забив 2 голи.

Зауважимо, що у “Карпатах” новачок гратиме під 77 номером.

Як повідомляв УНН, ряди “Карпат” поповнив центральний оборонець Олексій Дитятьєв.

Українські Національні Новини

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