Форвард В.Хоменко став футболістом львівських "Карпат"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Нападник Віктор Хомченко та ФК “Карпати” уклали контракт терміном на п’ять років. Про це повідомляє прес-служба “левів”, передає УНН.
Вихованець волинського футболу приєднався до “зелено-білих” на перших тренувальних зборах в Туреччині, де зумів переконати своїми виступами тренерський штаб та клубне керівництво.
На рівні Ліги Парі-Матч В.Хомченко дебютував на початку 2013 року, коли луцьку “Волинь” очолював Анатолій Дем’яненко. Загалом, на найвищому рівні нападник провів 26 поєдинків і забив 2 голи.
Зауважимо, що у “Карпатах” новачок гратиме під 77 номером.
Як повідомляв УНН, ряди “Карпат” поповнив центральний оборонець Олексій Дитятьєв.