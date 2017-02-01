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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Форвард В.Хомченко стал футболистом львовских "Карпат"

Форвард В.Хомченко стал футболистом львовских "Карпат"

Киев • УНН

 • 9261 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Нападающий Виктор Хомченко и ФК "Карпаты" заключили контракт сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба "львов", передает УНН.

Воспитанник волынского футбола присоединился к "зелено-белым" на первых тренировочных сборах в Турции, где сумел убедить своими выступлениями тренерский штаб и клубное руководство.

На уровне Лиги Пари-Матч В.Хомченко дебютировал в начале 2013 года, когда луцкую "Волынь" возглавлял Анатолий Демьяненко. В общем, на самом высоком уровне нападающий провел 26 поединков и забил 2 гола.

Заметим, что в "Карпатах" новичок будет играть под 77 номером.

Как сообщал УНН, ряды "Карпат" пополнил центральный защитник Алексей Дитятьев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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