Форвард В.Хомченко стал футболистом львовских "Карпат"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Нападающий Виктор Хомченко и ФК "Карпаты" заключили контракт сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба "львов", передает УНН.
Воспитанник волынского футбола присоединился к "зелено-белым" на первых тренировочных сборах в Турции, где сумел убедить своими выступлениями тренерский штаб и клубное руководство.
На уровне Лиги Пари-Матч В.Хомченко дебютировал в начале 2013 года, когда луцкую "Волынь" возглавлял Анатолий Демьяненко. В общем, на самом высоком уровне нападающий провел 26 поединков и забил 2 гола.
Заметим, что в "Карпатах" новичок будет играть под 77 номером.
Как сообщал УНН, ряды "Карпат" пополнил центральный защитник Алексей Дитятьев.